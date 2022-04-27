Vali Funda Kocabıyık iftarını Mehmetçikle açtı

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen iftar yemeğinde orucunu askerlerle birlikte açtı. İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık, daha sonra asker yemekhanesinde orucunu açtı. Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu belirten Kocabıyık, "Yüce Allah, bizlerin huzuru ve güvenliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden her türlü şartlarda görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimize güç ve kuvvet versin. Onları her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin" dedi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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