Uşak’ta bir tabiat harikası! Doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu

"Bu hafta da Taşyaran Vadisi'ne geldik. Muhteşem bir manzarası var. Ben buraya ilk defa geldim. Böyle bir manzarayla karşılaşacağımı açıkçası beklemiyordum. Çok beğendim ve çok güzel bir yer. Herkes buraya mutlaka gelmeli. Buranın hem doğası hem de değişik şekillerdeki kayaların arasından derenin akması çok etkileyici. Mutlaka herkes Taşyaran Vadisi'ne gelsin ve görsün."