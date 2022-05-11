Haberler Uşak Uşak’ta 4 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Uşak’ta 4 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Uşak’ta ekipler tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL’ye yakın olan 2 kilogram metamfetamin yakalanırken bir kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.