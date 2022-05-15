Ölüm tarlası

UŞAK'TA meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak takla atan araç sürücüsü kadın hayatını kaybederken kocası ise kazayı hafif sıyırıklarla atlattı. Kaza, Banaz-Uşak Karayolları Kızılhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak istikametine seyir halinde olan Ebru Carter'ın (54) kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. 30 metre takla atan araç ters vaziyette durdu. Kaza yerine sevk edilen ekipler, sürücü Ebru Carter'ın hayatını kaybettiğini belirlerken hafif yaralanan İngiliz uyruklu kocası David Niguel Carter (53), hastaneye kaldırıldı.

DİĞER