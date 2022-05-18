Haberler Uşak Uşak'ta acı son! Anne ile 7 aylık hamile kızı öldü

Uşak'ta acı son! Anne ile 7 aylık hamile kızı öldü

Son dakika... Uşak'ta yaşanan acı kazada 2 ototomibilin çarpışması sonucu anne ile 7 aylık hamile kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza öncesi muayeneleri için kent merkezindeki hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.