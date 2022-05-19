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Haberler Uşak Karnındaki bebeğiyle öldü

Karnındaki bebeğiyle öldü

UŞAK’TA ailesiyle hastaneye kontrole giden 7 aylık hamile Elif Baki’nin bulunduğu otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada Elif Baki ve annesi Saadet Coşkun hayatını kaybetti

19.5.2022

Karnındaki bebeğiyle öldü

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında kontrol için hastaneye giden 7 aylık hamile kadın ve annesi hayatını kaybetti.

Kaza Omurca köyü yol ayrımında meydana geldi. Bilal Baki (27), yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Ebru Güven (24) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Ebru Güven yönetimindeki araç tarlaya uçtu.

Sağlık ekipleri, Elif Baki (22) ve Saadet Coşkun'un (53) hayatını kaybettiğini belirlerken, Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun (17) ve Ebru Güven ise ağır yaralandı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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