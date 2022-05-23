Ender görülen İtecik Lalesi, Uşak’ta çiçek açtı! Koparmanın cezası 109 bin lira

İtecik Lalesi'ni koparmanın cezasının 109 bin lira olduğunu aktaran Ergün, şöyle devam etti:

"Ben şuna inanıyorum, sadece cezayla değil... Bunun değerini anlasın vatandaşlarımız, zaten koparmaz. Bizim sahip çıkmamız lazım. Bize özgü bir değer. Onu korumamız lazım. Ben vatandaşlarımızın, Uşaklıların bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Yani cezadan çok sahip çıkarak korunur bunlar. Ben buna inanıyorum ama 109 bin lira da cezası var koparmanın."