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Uşak'ta maymun çiçeği görüldü mü? Yapılan test sonucu açıklandı

Dünyayı koronavirüs salgını sonrasında maymun çiçeği hastalığı salgını korkusu sardı. Hastalığın Türkiye'de olup olmadıı merak ediliyor. Son olarak Uşak'ta şüpheli bir hastaşığa rastlandı, ancak sağlık müdürlüğünden rahatlatan haber geldi. Uşak Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır" denildi.

AA

26.05.2022, 09:58

Uşak’ta maymun çiçeği görüldü mü? Yapılan test sonucu açıklandı

Uşak Sağlık Müdürlüğü, kentte "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, tedbir amaçlı numune alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında, "Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü, Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği" şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı?

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