Haberler Uşak Uşak'ta maymun çiçeği görüldü mü? Yapılan test sonucu açıklandı

Uşak'ta maymun çiçeği görüldü mü? Yapılan test sonucu açıklandı

Dünyayı koronavirüs salgını sonrasında maymun çiçeği hastalığı salgını korkusu sardı. Hastalığın Türkiye'de olup olmadıı merak ediliyor. Son olarak Uşak'ta şüpheli bir hastaşığa rastlandı, ancak sağlık müdürlüğünden rahatlatan haber geldi. Uşak Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır" denildi.