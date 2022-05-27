Uşak’ta ‘maymun çiçeği’ vakası yok

Dünyayı korona virüs salgını sonrası maymun çiçeği salgını korkusu sardı. Hastalığın Türkiye'de görülüp görülmediği merak edilirken Uşak'ta "maymun çiçeği" virüsü görüldüğüne dair çıkan haberler Uşak Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü,

Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği" şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi. Açıklamada, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI