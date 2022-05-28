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Haberler Uşak Yanan fabrikadaki çatı itfaiyecinin üstüne düştü

Yanan fabrikadaki çatı itfaiyecinin üstüne düştü

28.5.2022

Yanan fabrikadaki çatı itfaiyecinin üstüne düştü
UŞAK Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlere, Uşak Belediyesi ve OSB itfaiyeleri ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle müdahale edildi. Yaklaşık 4 saattir fabrikayı saran alevlerle mücadele eden itfaiye ekiplerinin yoğun çabası devam ederken, yanan fabrikanın çatısı çöktü. Yaşanan göçük sırasında içeride bulunan itfaiye eri Tayfun Gürses, enkazın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Gürses'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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