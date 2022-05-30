Hız yapan otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23), Hüseyin Kaya'nın (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın ardından otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonundaki park halindeki iki tıra çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Uğurlu ve Ürer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Kaya, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Mısra Buse Uğurlu'nun Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. Sınıf öğrencisi, Sude Ürer'in ise Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, kazayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı.