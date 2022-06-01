Uşak’a özgü 2 ürüne daha coğrafi işaret

UŞAK tarhanası, kilimi ve halısından sonra Uşak helvası ve Uşak Gelin Helvası da coğrafi işaretle tescillendi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, ilin kültürel mirası olan ürünlerin coğrafi işaretini alarak Uşak'ı ve ürünlerini tüm Türkiye'ye tanıtmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 yıldır yürütülen çalışmaların ardından Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısının tescillendiğine dair karar, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi bültenlerinde yayınlandı. UTSO Başkanı Selim Kandemir, Uşak'ın yöresel ürünlerle ekonomik katma değerinin artmasında önemli yol alındığını söyledi. ■ İHSAN KARATAŞ

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