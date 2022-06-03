İki kızı ezerek ölümüne yol açan sürücü tutuklandı

Uşak'ta karşıya geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisi Mısra Buse Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23) çarparak feci şekilde ölümlerine sebep olan alkollü sürücü tutuklandı. Kazada bacağı kırılan trafik canavarı Hüseyin Kaya, adliyeye polislerin kucağında getirildi.

Pazartesi günü saat 21.00'de Uşakİzmir Karayolu üzerinde, Uşak Üniversitesi Kavşağı'nda yaşanan kazada, Gazetecilik 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Ürer ile Sanat Tarihi 3'üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu, üniversite karşısındaki petrol istasyonunun marketinden alışveriş yaptı.

ALKOLLÜ ÇIKMIŞTI

Ardından karşıya geçtikleri sırada 2 kıza Hüseyin Kaya (28) yönetimindeki 64 AH 424 plakalı otomobil büyük bir hızla çarptı. Talihsiz Buse ve Sude olay yerinde can verirken, hurdaya dönen araçtaki sürücü Kaya ise yaralandı.

Bacağı kırılan sürücü Kaya, Uşak Eğitim Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Önceki gün bacağı alçıda olduğu için polislerin kucaklayarak adliyeye çıkardıkları, 2 kızın ölümüne yol açan alkollü sürücü Kaya, cezaevine gönderildi.

İHSAN KARATAŞ