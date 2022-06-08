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Haberler Uşak Doğum yaptıktan sonra bebeğini duvardan attı

Doğum yaptıktan sonra bebeğini duvardan attı

8.6.2022

UŞAK'TA bir fabrikanın yanındaki bahçede doğum yaptıktan sonra bebeğini duvardan atarak kaçmaya çalışan S.Y. müşahede altına alındı. Olay, Uşak İzmir karayolu üzerindeki Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın bahçesindeki duvarın arkasında yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark eden bir fabrika çalışanı, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, hayati tehlikesi olan yaralı bebeği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, fabrika çalışanı S.Y'nin (23) doğum yaptığını, elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını saptadı. Yakalanan S.Y. tedbir amacıyla hastanede müşahede altına alındı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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