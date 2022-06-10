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Uşak'ta feci kaza! Alkollü sürücü öğrencilere çarptı

Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti yaşandı. 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakimiyetini kaydebere 5 üniversite öğrencisine çarptı. Sürücü, yaklaşık 700 metre ileride otomobilini park ettiği sokakta polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA

10.06.2022, 16:18

Uşak’ta feci kaza! Alkollü sürücü öğrencilere çarptı

Uşak-İzmir kara yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında İ.K. yönetimindeki 16 YZ 350 plakalı otomobil, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.C.C. (22), N.G. (21), K.A. (21), B.E. (21) ve E.K.'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yoluna devam eden sürücü, yaklaşık 700 metre ileride otomobilini park ettiği sokakta polis ekiplerince gözaltına alındı.

İ.K'nin, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan kazada yaralanan gençlerin, üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

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