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Haberler Uşak Yol kapattıran toz isyanı

Yol kapattıran toz isyanı

Uşak Ulubey’e bağlı İnay köyü sakinleri, köy yolunda seramik hammaddesi taşıyan kamyonların çıkardığı toza isyan etti. Köylüler, madene ait araçları durdurup 2 saat boyunca geçişlerine izin vermedi.

11.6.2022

Yol kapattıran toz isyanı

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı İnay köyünden geçen ve seramik hammaddesi olarak kullanılan kaolin maddesini taşıyan kamyonlardan çıkan tozlar köylüleri isyan ettirdi.



NEFES BİLE ALINMIYOR
Sorunun çözümü için çare bulamadıklarını söyleyen köylüler, yaklaşık 2 saat boyunca yol kapatarak kamyonların geçişine izin vermedi. Köyde yaşayan yazar Muammer Sakaryalı, yaklaşık 3 aydır Eşme ilçesine bağlı Kayalıköy'den alınan kaolin maddesinin köyden geçen yoldan taşındığını belirterek, köylülerin tozdan nefes alamadıklarını ve tarımsal ürünlerinin mahvolduğunu söyledi. Sakaryalı, "Madenleri taşıyan şirket bu sorunu çözmek için söz verdi. Ancak ne yazık ki sözünü tutmuyor. Köyde tam harman zamanı. Köylü tozdan ekinlere giremiyor" diye konuştu.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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