Kavga ettiği amcasını bıçaklayarak öldürdü

UŞAK'TA O.K. ile amcası Mustafa K. (50) arasında çıkan tartışmada kan aktı. Olay Elmalıdere Mahallesi İkinci Emre Sokak'ta meydana geldi. O.K, aralarında husumet olan dedesiyle birlikte yaşayan amcası Mustafa K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, mutfaktan aldığı bıçakla amcası Mustafa K'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa K, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan O.K, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



