  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta feci kaza! 10 metre yükseklikten dereye uçtu

Uşak'ta feci kaza! 10 metre yükseklikten dereye uçtu

Uşak'ta meydana gelen kazada 2 kamyonun çarpışması sonucunda kamyonlardan biri 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Yaralının hayati tehlikesi bulunurken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

İHA

13.06.2022, 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022, 10:19

Uşak’ta feci kaza! 10 metre yükseklikten dereye uçtu

Kaza, İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Güneli Köy yolu ayrımında meydana geldi. İddialara göre N.Y. (45), İzmir istikametine 35 BBU 728 plakalı kamyonla seyir halindeyken Güneli yolundan yola çıkan M.K. (30) kontrolündeki 43ET 447 plakalı gübre yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle N.Y. kontrolündeki kamyon 10 metre yükseklikten yol kenarında bulunan dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iki sürücüyü de Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken yaralı N.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Denizli'de feci kaza! Akaryakıt tankerinin çarptığı otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA