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Haberler Uşak TIR’la çarpışan araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi

TIR’la çarpışan araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi

14.6.2022

TIR’la çarpışan araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi
UŞAK'IN Banaz ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara - İzmir karayolunda seyreden M.Ç'nin (58) kullandığı TIR, Büyükoturak köyü kavşağında Ahmet Çevik (46) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Çevik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki Emine Uğurlar ve Sevgi Erdoğan ise hastaneye kaldırıldı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
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