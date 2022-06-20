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Uşak'ta film gibi kovalamaca! Zehir tacirleri polislere ateş açtı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi kendilerini takip eden polis aracına ateş açtı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şahısları kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İHA

20.06.2022, 13:10

Uşak’ta film gibi kovalamaca! Zehir tacirleri polislere ateş açtı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivaslı İlçe Karakol Amirliği ortak operasyonunda, İzmir'den geldiği tespit edilen bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapan şahısların olduğu belirlendi.

Şüpheli araç durdurulmak istendiği sırada, şüpheli şahıslar polis ekiplerine tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şahısları kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada, 840 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tabanca bulundu. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., A.D., Ş.D. ve M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli şahısların ekiplerden kaçmak için ara sokaklarda yaptıkları hız, başka otomobile çarpma ve hapları atma görüntüleri çevredeki kameralara yansıdı.

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