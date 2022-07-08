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Haberler Uşak Husumetli aileler arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Husumetli aileler arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta merkeze bağlı Ortaköy'de meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine gelirken silahla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

İHA

08.07.2022, 09:14

Husumetli aileler arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen 2 grup, Uşak'ta merkeze bağlı Ortaköy meydanında karşılaştı. Gruplar arasında çıkan kavganın ardından silahlar çekildi. Silahlı kavgada Ertuğrul Topbay (49) silahla vurularak ağır yaralandı.

İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Topbay'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şahıs, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerce olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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