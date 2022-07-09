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Uşak Valiliği duyurdu: Ormana girişler Eylül sonuna kadar yasaklandı

Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte orman yangınları ihtimaline karşı pek çok ilde önlemler alınmaya devam ediliyor. Uşak Valisi Turan Ergün, muhtemel bir orman yangınlarını önlemek için Eylül ayı sonuna kadar ormana giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

İHA

09.07.2022, 12:33

Uşak Valiliği duyurdu: Ormana girişler Eylül sonuna kadar yasaklandı

Uşak Valisi Turan Ergün, Kurban Bayramı vesilesiyle İzmir - Ankara karayolu üzerinde Polis Şeker Uygulama Noktası'na gitti. Burada Vali Ergün'e Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, şube müdürleri, polisler ve askerler eşlik etti.

Denetleme noktasına da çıkan Turan Ergün, vatandaşlarla da bayramlaşırken araç içlerindeki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca Vali Ergün, sürücüleri dikkatli ve yavaş olmaları konusunda uyardı. Polis uygulama noktasında açıklamalarda da bulunan Vali Turan Ergün, Eylül ayı sonuna kadar orman bölgelerine giriş ve çıkışların yasak olduğunu belirtti.

Vali Ergün, "Temmuz ayındayız ve sıcakların en yüksek seviyeye vardığı dönem. Geçen haftalarda da yine Muğla'da yangın yaşadık. Çevre illerle de uyumlu olarak ve orman komisyonu olarak özellikle ormana girişlerde bazı tedbirler aldık. Eylül sonuna kadar ormanlara başıboş girmek yasaklandı. Ormana sadece görevliler girebilecek. Onun dışında ormana girmek, ateş yakmak, piknik yapmak yasaklandı" şeklinde konuştu.

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