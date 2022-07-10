Akrabaların toprak kavgası ölümle bitti

Uşak'ta akrabalar arasında uzun yıllardır süre gelen toprak kavgasında kan aktı. Olayda 49 yaşındaki Ertuğrul Topbay hayatını kaybetti. Kardeşi Kazım Topbay ise ağır yaralandı. Olay Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ertuğrul Topbay ve Kazım Topbay kardeşler, aralarında daha önceden toprak meselesi yüzünden husumet olan yeğenleri Ömer Topbay, İsmail Topbay ve Muhammet Topbay ile Çayırova Mahallesi'nde karşılaştı. Önce ağız münakaşası yapan akrabalar, ardından silahlarını çekti. Topbay kardeşler, araçlarına binerek kaçtılar. Kovalamaca Ortaköy Mahallesi'nde son buldu. Ömer, İsmail ve Muhammet Topbay, araçta bulunan Ertuğrul ve Kazım Topbay'a kurşun yağdırdı.



Ertuğrul Topbay öldü



DİREKSİYONDA CAN VERDİ

Çıkan silahlı çatışmada otomobili kullanan Ertuğrul Topbay, vücudunun birçok noktasına isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kardeşi Kazım Topbay da ağır yaralandı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Ertuğrul Topbay'ın öldüğü belirlenirken, Kazım Topbay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, üç zanlıyı evlerinde silahlarıyla birlikte yakalandı.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI / ÖZEL HABER