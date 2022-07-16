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Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Uşak'ın Ulubey ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Feci kaza sonrası araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

AA

16.07.2022, 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022, 10:10

Uşak’ta tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tarım işçilerinin bulunduğu S.A. (51) yönetimindeki 64 Y 0024 plakalı minibüs, Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede işçilerden Hasibe Bozkurt'un (56) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 14 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Öte yandan minibüsteki 20 işçinin tütün kırma işinden döndükleri öğrenildi.

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