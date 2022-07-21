Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Alkollü sürücü "DUR" ihtarına kulak asmadı

Uşak'ta alkol denetiminden kaçmaya çalışan alkollü sürücü yönetimindeki kamyonetin çarptığı komiser yardımcısı yaralandı. Alınan bilgiye göre, Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapan trafik ekibi, 45 AIE 807 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
Uşak Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapıldığı sırada polisin dur ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, komiser yardımcısı İ.B.'ye (27) çarpıp kaçtı. 20 metre yerde sürüklenen komiser, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Sonradan alkollü olduğu öğrenilen sürücü M.E.T, kamyonetini bir tarlaya bırakıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
21.07.2022, 09:47
Uşak'ta alkol denetiminden kaçmaya çalışan alkollü sürücü yönetimindeki kamyonetin çarptığı komiser yardımcısı yaralandı. Alınan bilgiye göre, Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapan trafik ekibi, 45 AIE 807 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, komiser yardımcısı İ.B'ye (27) çarparak yaklaşık 20 metre yerde sürükledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.B, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan sürücü, Kemalöz Mahallesi'nde aracını bir tarlaya bırakıp, kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.
Yapılan kontrolde, alkollü olduğu belirlenen sürücü M.E.T. (31) gözaltına alındı. Tedavisi devam eden komiser yardımcısı İ.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.