Haberler Uşak Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Alkollü sürücü "DUR" ihtarına kulak asmadı

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Alkollü sürücü "DUR" ihtarına kulak asmadı

Uşak Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapıldığı sırada polisin dur ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, komiser yardımcısı İ.B.'ye (27) çarpıp kaçtı. 20 metre yerde sürüklenen komiser, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Sonradan alkollü olduğu öğrenilen sürücü M.E.T, kamyonetini bir tarlaya bırakıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.