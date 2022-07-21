  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Alkollü sürücü "DUR" ihtarına kulak asmadı

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Alkollü sürücü "DUR" ihtarına kulak asmadı

Uşak Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapıldığı sırada polisin dur ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, komiser yardımcısı İ.B.'ye (27) çarpıp kaçtı. 20 metre yerde sürüklenen komiser, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Sonradan alkollü olduğu öğrenilen sürücü M.E.T, kamyonetini bir tarlaya bırakıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

AA

21.07.2022, 09:47

Uşak'ta alkol denetiminden kaçmaya çalışan alkollü sürücü yönetimindeki kamyonetin çarptığı komiser yardımcısı yaralandı. Alınan bilgiye göre, Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapan trafik ekibi, 45 AIE 807 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Alkollü sürücü DUR ihtarına kulak asmadı

Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, komiser yardımcısı İ.B'ye (27) çarparak yaklaşık 20 metre yerde sürükledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Alkollü sürücü DUR ihtarına kulak asmadı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.B, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Alkollü sürücü DUR ihtarına kulak asmadı

Olay yerinden kaçan sürücü, Kemalöz Mahallesi'nde aracını bir tarlaya bırakıp, kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca! Alkollü sürücü DUR ihtarına kulak asmadı

Yapılan kontrolde, alkollü olduğu belirlenen sürücü M.E.T. (31) gözaltına alındı. Tedavisi devam eden komiser yardımcısı İ.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA