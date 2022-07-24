Minik Mert’i öldüresiye döven öğretmene ev hapsi

UŞAK'TA Nisan ayında özel bir anaokulunda otizmli 3 yaşındaki Ramazan Mert Kemer'i öldüresiye döven 19 yaşındaki yardımcı öğretmen Sultan C'ye ödül gibi ceza. Minik Mert'i dövdüğü için tutuklanan ve 60 gündür hapiste olan vicdansız öğretmene, mahkeme bir dahaki duruşmaya kadar ayağında elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verdi. Karara Mert'in ailesi Selma ve Mehmet Kemer çifti isyan etti. Yeni Asır, Kemer ailesinin başına gelen olayı 3 Mayıs'ta okuyucularına 'Vicdansız öğretmen' başlığıyla duyurmuştu.

KAMERALARDAN GÖRDÜM

Minik Mert'i darp ettiği için 3 Mayıs tarihinde cezaevine giren öğretmen Sultan C, Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hakim 'Basit yaralama ve eziyet etme' suçlarından yargılanan öğretmenin, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tutukluluk halini kaldırdı. Sultan C. bu kararla 15 Eylül'deki duruşmaya kadar ayağında elektronik kelepçeyle ev hapsi cezasını çekecek. Kararı üzüntüyle karşılayan anne Selma Kemer, "Biz en ağır şekilde ceza almasını beklerken, Hakim bu caniye ödül gibi ceza verdi. Bu kadının kamera kayıtlarında açık seçik oğlumu öldüresiye dövdüğünü gördüm. Oğlum hala o dayağın izlerini taşıyor" diye gözyaşı döktü.

MÜCADELEM DEVAM EDECEK

Darp raporunun da uygun olmadığını söyleyen anne, "Raporu acil doktoru düzenledi. Oğlumun vücudundaki morlukların 3 ila 7 gün önce oluştuğunu belirtmiş ama o günlerde oğlum okula gitmemişti. Darp raporuna ve mahkeme kararına itiraz ettik ama reddedildi. Ama mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. İHSAN KARATAŞ