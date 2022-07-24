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Haberler Uşak Uşak’taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu

Uşak’taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu

Uşak - İzmir Karayolu üzerinde Yenişehir Rampaları yakınında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de söndürme çalışmasına katıldığı yangında 5 buçuk hektar alan yanarak kül oldu.

24.07.2022, 22:59

Uşak’taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu

Uşak'ta makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle, jandarma ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, 2 helikopter, 14 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 iş makinesi ve 2 su tankeri ile müdahale edildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 5,5 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Öte yandan yangın bölgesine gelen Uşak Vali Yardımcısı Eyüp Fırat yangınla ilgili Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'den bilgi aldı.

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