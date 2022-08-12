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Haberler Uşak Otobüs TIR’a çarptı: 1 ölü, 43 yaralı

Otobüs TIR’a çarptı: 1 ölü, 43 yaralı

12.8.2022

Otobüs TIR’a çarptı: 1 ölü, 43 yaralı

UŞAK'TA bir TIR'a arkadan çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki muavin hayatını kaybetti. Otobüsteki 43 kişi de yaralandı. Kaza önceki gece İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Çınarcık Köyü yakınlarında meydana geldi.

İ.Ö. (59) kontrolündeki 06 PK 929 plakalı şehirlerarası otobüs, aynı istikamette seyir eden E.A. (42) kontrolündeki 43 AAF 342 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada ön tarafta oturan otobüs muavini Rasim Kutlucan'ın (25) hayatını kaybettiği belirlenirken otobüsteki 43 kişi de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Turan Ergün, 43 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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