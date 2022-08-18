Uşak’ın 21 yıllık imar sorunu çözüme kavuştu

UŞAK'TA Kemalöz Mahallesi Kasapoğlu Deresi'nde bulunan 24,5 hektarlık alanda uzlaşmazlık yüzünden şerh konulduğu için inşaat yapamayan vatandaşlara gün doğdu. Bölgede gayrimenkulü olan Uşaklılar 21 yıl boyunca en ufak bir inşaatı bile hayata geçiremiyordu. Sorunun uzlaşma yöntemi ile çözüldüğünü kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Kızılay Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde uzlaşma için tüm şartlar yerine getirilmiş ve protokoller imzalanmıştır. Alandaki tapudaki şerhler kaldırılmıştır. Bölgede yaşayan hemşerilerimiz, imar durumu alma ve yapı ruhsatına ilişkin iş ve işlemler için Belediyemize başvurularını yapabilirler" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI