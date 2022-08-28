Uşak’ta feci kaza: Karşıya geçmek isteyen yaşlı adam...

Edinilen bilgilere göre Uşak Merkez'de Atatürk Bulvarı Kentsel Dönüşüm TOKİ Kavşağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen İrfan Kanal'a (72) A.D. idaresindeki 42 ADC 815 plakalı otomobil çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kanal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

İbrahim Tatlıses'in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Kaza nasıl oldu?