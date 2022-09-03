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Haberler Uşak Şoke eden olay! Karı koca evlerinde uyuşturucu ticareti yapmışlar...

Şoke eden olay! Karı koca evlerinde uyuşturucu ticareti yapmışlar...

Uşak'ta evlerinde uyuşturucu ticareti yapan karı koca yakalandı. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 16 sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi buldu.

03.09.2022, 16:29 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 16:31

Şoke eden olay! Karı koca evlerinde uyuşturucu ticareti yapmışlar...

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ikamet eden bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 16 sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi buldu. Şüpheli şahıslardan Z.D. ve karısı M.D. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken karısı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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