Zavallı köpeği bile bile ezdiler! Resmi plakalı araçtaki 2 memur görevden uzaklaştırıldı!

Soruşturmanın detaylarıyla ilgili olarak Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya Banaz ilçemizde yolda yatan bir köpeğin üzerinden resmi plakalı bir aracın geçtiği görüntülerin düştüğü görülmüştür. Bahse konu görüntülerde yer alan resmi araçta bulunan iki personel hakkında derhal adli ve idari soruşturmaya başlanmış olup, soruşturmanın selameti açısından her iki personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Banaz Kaymakamlığımızca görevlerinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.