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Haberler Uşak Gelin arabası yandı

Gelin arabası yandı

13.9.2022

Gelin arabası yandı

UŞAK'TA kına gecesi yapan Mustafa Öztürk ve Kevser Direm düğün için dün Aydın'a geldi. Genç çift plakasına 'mutluyuz' yazdıkları gelin otomobili ile konvoy halinde tur attıktan sonra evlerine geldi. Otomobil ise yakınları tarafından akaryakıt almak için yola çıktı. Yolda seyir halindeki otomobil motor kısmından yanmaya başladı. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında otomobilin ön kısmı kullanılamaz hale geldi. Otomobillerinin yandığını duyan gelin ve damat büyük üzüntü yaşadı. Genç çift düğün salonuna başka bir otomobille geldi.

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