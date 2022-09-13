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Haberler Uşak Resmi aracın ezdiği sokak köpeği yeni yuvasında iyileşiyor

Resmi aracın ezdiği sokak köpeği yeni yuvasında iyileşiyor

Banaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı iki memurun içerisinde bulunduğu araç, yerde yatan sokak köpeğinin üzerinden geçerek bölgeden uzaklaşmıştı. Ezilen sokak köpeğinin tedavisine sahiplenildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam edildiği öğrenildi.

İHA

13.09.2022, 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022, 16:50

Uşak'ın Banaz ilçesinde resmi plakalı bir araç tarafından ezilen köpeğin tedavisi, sahiplenildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce devam ediyor.

Resmi aracın ezdiği sokak köpeği yeni yuvasında iyileşiyor

Geçtiğimiz günlerden Uşak'ın Banaz ilçesinde, Banaz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı resmi plakalı araçta bulunan iki memur, yerde yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçerek bölgeden uzaklaştı.

Resmi aracın ezdiği sokak köpeği yeni yuvasında iyileşiyor

Olayın 1 dakika sonrasında bölgeye tekrar gelen kamu görevlileri, aracın içerisinden çevreye bakınmalarına rağmen yaralı köpeği bulamadı.

Resmi aracın ezdiği sokak köpeği yeni yuvasında iyileşiyor

Resmi plakalı aracın sokak köpeğini ezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Banaz Kaymakamlığınca sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Resmi aracın ezdiği sokak köpeği yeni yuvasında iyileşiyor

Bölgede bulunan yaralı köpeğin tedavisi ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından başlanılmıştı.

Resmi aracın ezdiği sokak köpeği yeni yuvasında iyileşiyor

Sağlığına kavuşan köpeği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sahiplenmiş olup, burada tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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