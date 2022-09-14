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Haberler Uşak Uşaksporlu genç futbolcunun hayata tutunma çabaları devam ediyor

Uşaksporlu genç futbolcunun hayata tutunma çabaları devam ediyor

Uşakspor’un altyapısındaki genç futbolcu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda bulunan futbolcunun hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavinin de devam ettiği öğrenildi.

İHA

14.09.2022, 16:59

Uşaksporlu genç futbolcunun hayata tutunma çabaları devam ediyor

Son dakika edinilen bilgilere göre Uşakspor u19 futbolcusu Necmettin Kemer (19), geçtiğimiz 11 Eylül günü otomobiliyle Uşak'ın Eşme ilçesinden Ulubey ilçesine seyir halinde iken 09 ADB 117 plakalı otomobili arıza yaptı.

Arazı yapan aracı yol kenarına çeken Kemer aracın başında durduğu sırada aynı istikamette gelen S.G. idaresindeki 64 ET 183 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucunda ağır yaralanırken yanında bulunan A.S. (44) hafif yaralandı. Kaza sonrasında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kemer'in kafatasındaki kırık nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam edildiği öğrenildi.

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