Uşak’ta 8 uyuşturucu taciri tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır çalışmalarını düzenlediği ve 8 kişiyi hedef aldığı şafak operasyonunu gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyona 19 ekip, 70 personel, 1 narkotik dedektör köpek ve 1 de havadan destek için helikopter katıldı.

Öncelerden belirlenen çok sayıda adrese operasyonu gerçekleştiren ekipler adreslerde 2 bin 300 adet sentetik ecza hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, 4 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen para, 1 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar eroin, bonzai, extacy, ve hint keneviri ele geçirildi. 12 kişi ekiplerce gözaltına alınırken operasyon sonrasında 2 şüpheli şahıs daha 32 bin 592 adet sentetik ecza hapla yakalandı. Gözaltına alınan toplam 14 kişiden 12'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.