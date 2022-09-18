  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta kahreden son! 15 yaşındaki çocuk yatağında...

Uşak'ta kahreden son! 15 yaşındaki çocuk yatağında...

Uşak’ta 15 yaşındaki bir çocuk, sabah erken saatlerde yatağında kasılma ile birlikte nefes alamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma İl Emniyet Müdürlüğü personellerince başlatıldı.

İHA

18.09.2022, 14:59

Uşak’ta kahreden son! 15 yaşındaki çocuk yatağında...

Edinilen bilgilere göre Deniz Yıldız (15) ikamet ettiği Kemalöz Mahallesi İkinci Efe Sokak'taki evinde uyuduğu sıralarda ailesi odasında ses duydu. Odaya gelen ailesi, Deniz Yıldız'ın kasıldığını ve nefes alamadığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından eve gelen ekipler Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi kesin ölüm sebebi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma İl Emniyet Müdürlüğü personellerince başlatıldı.

Afyonkarahisar’da şüpheli ölüm! Ekipler cansız bedeniyle karşılaştı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA