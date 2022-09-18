Uşak’ta kahreden son! 15 yaşındaki çocuk yatağında...

Edinilen bilgilere göre Deniz Yıldız (15) ikamet ettiği Kemalöz Mahallesi İkinci Efe Sokak'taki evinde uyuduğu sıralarda ailesi odasında ses duydu. Odaya gelen ailesi, Deniz Yıldız'ın kasıldığını ve nefes alamadığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından eve gelen ekipler Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi kesin ölüm sebebi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma İl Emniyet Müdürlüğü personellerince başlatıldı.

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