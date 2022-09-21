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Haberler Uşak Uşak'ta helikopterli şafak operasyonu. 6 şüpheliye gözaltı!

Uşak'ta helikopterli şafak operasyonu. 6 şüpheliye gözaltı!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 aydır çalışmalarını düzenlediği 6 şüpheliyi hedef alan şafak operasyonu düzenledi. Operasyon ile birlikte sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddeler ile birlikte 2 ruhsasız tabanca ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İHA

21.09.2022, 10:56

Uşak'ta 12 ekip, 50 personel, 1 narkotik dedektör köpeği ve 1 de helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 6 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak’ta helikopterli şafak operasyonu. 6 şüpheliye gözaltı!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır çalışmalarını düzenlediği ve 6 kişiyi hedef aldığı şafak operasyonunu gerçekleştirdi.

Uşak’ta helikopterli şafak operasyonu. 6 şüpheliye gözaltı!

Düzenlenen operasyona 12 ekip, 50 personel, 1 narkotik dedektör köpek ve 1 de havadan destek için helikopter katıldı.

Uşak’ta helikopterli şafak operasyonu. 6 şüpheliye gözaltı!

Öncelerden belirlenen çok sayıda adrese operasyonu gerçekleştiren ekipler adreslerde sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi de ele geçirildi.

Uşak’ta helikopterli şafak operasyonu. 6 şüpheliye gözaltı!

Operasyonda hedefteki 6 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

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