Uşak’ta helikopterli şafak operasyonu. 6 şüpheliye gözaltı!

Uşak'ta 12 ekip, 50 personel, 1 narkotik dedektör köpeği ve 1 de helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 6 kişi ekiplerce gözaltına alındı.