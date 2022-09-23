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Haberler Uşak Önce etrafı gözetledi sonra elektrikli bisikleti çalıp kaçtı

Önce etrafı gözetledi sonra elektrikli bisikleti çalıp kaçtı

Olay Uşak'ta meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, önce etrafı inceledi sonra unlu mamülleri dükkanına ait elektrikli bisikletini çalarak uzaklaştı.

23.09.2022, 16:07

Önce etrafı gözetledi sonra elektrikli bisikleti çalıp kaçtı

Uşak'ta Orhan Dengiz Bulvarı'nda faaliyet gösteren E.Ç.'ye ait bir unlu mamüllerin elektrikli bisikleti kimliği belirli olmayan bir hırsız tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler meydana gelen olay hakkında inceleme çalışması başlattı. Olay yerini net gören bir güvenlik kamerasında ise kırmızı montlu hırsızın öncesinde dakikalarca etraftaki tehlikeyi ölçtüğünü, en rahat zamanda da elektrikli bisikleti çalarak olay yerinden uzaklaştığı göründü.

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