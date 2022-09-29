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Haberler Uşak Şanssız hırsızlar yolda kalınca jandarma enseledi

Şanssız hırsızlar yolda kalınca jandarma enseledi

Denizli'de birçok ilçede yaşanan 20 faili meşhul hırsızlık olayı JASAT timinin radarına takıldı. Ekiplerin yaptığı incemeler sonucunda 20 olayın iki şüphelisi Uşak'ta yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

29.09.2022, 12:57

Şanssız hırsızlar yolda kalınca jandarma enseledi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık şebekeleriyle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Son olarak JASAT dedektifleri koordinesinde Bekilli, Çivril ve Çal ilçe Jandarma komutanlarının katılımıyla Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonda, üç ilçede hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin son 6 ay içeresinde Bekilli, Çivril ve Çal ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen 20 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Uşak'taki adreslerinde yakalanan şüphelilerden 27 yaşındaki Osman K.'nın 18 adet, 29 yaşındaki Mitat A.'nın ise 2 adet suç kaydının mevcut olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çal Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



JASAT'ın titiz takibi sonucu yakalanan şüphelilerin, bölgedeki bir akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamu binalarında meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlenen şüphelilerin, hırsızlık suçunda kullandıkları yakıtı biten otomobillerini istasyona kadar itelemek zorunda kaldıkları anlar yer aldı.

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