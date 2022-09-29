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Uşak'taki orman yangını kontrol altında

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar sonrası olay yerine 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin titiz çalıştığı yangın kontrol altına alınırken yangın bölgesine gelen Vali Turan Ergün, gerekli bilgileri aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Ergün, yangında yaklaşık olarak 1 buçuk - 2 hektarlık alanın yandığını söyledi.

AA

29.09.2022, 09:43

Uşak’taki orman yangını kontrol altında

Uşak'ın Eşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dereli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve ekip, yangın bölgesine sevk edildi.

Yangına, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, "Yaklaşık 1,5-2 hektarlık bir alanda örtü yangını şeklinde gerçekleşen bir yangın. Yani ağaç tepelerine çıkan bir şey yok. Ormanlık alan kısmen meşe, kısmen kızılçam ormanlarından oluşan bir alan. 1,5-2 hektarlık alanın etkilendiğini düşünüyoruz. Yaklaşık 70 kişilik ekiple müdahale edildi. Jandarmamız zaten çevre ve olay yeri önlemlerini aldı. Endişe edecek bir durum yok." dedi.

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