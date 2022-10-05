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Uşak'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu!

Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana gelen olayda jandarma ekiplerinin belirlediği iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında 7 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

05.10.2022, 16:26

Uşak’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu!

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik olarak il genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Eşme ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini belirledi. Aldıkları bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, eş zamanlı olarak 2 ayrı adrese yaptıkları baskında 7 kilo kubar esrar maddesi, 1 adet elektronik terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 30 adet fişeği, 1 adet de kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şahsın çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

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