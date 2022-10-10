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Haberler Uşak Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

10.10.2022

Tarlaya devrilen otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

UŞAK'TA direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Okan Ural (42) kontrolündeki 64 BM 380 plakalı otomobil, Uşak'tan Ulubey istikametine seyir halindeyken Bölme Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Ural'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ural'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

■ RAMAZAN AYDEMİR

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