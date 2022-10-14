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Haberler Uşak Uşak'ta kahreden kaza! Kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Uşak'ta kahreden kaza! Kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Uşak'ta seyir halindeki aracın kontrolünü kaybetmesilye talihsiz bir kaza yaşandı. Kamyona arkadan çarpan araçta, 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

14.10.2022, 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 09:58

Uşak’ta kahreden kaza! Kamyona arkadan çarptı: 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre O.Y. (23), idaresindeki 45 TA 8350 plakalı otomobille İzmir'den Uşak istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybederek aynı yönden seyir eden A.U. (45) idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kaza sırasında otomobilde bulunan Ayşe Aktürk ve sürücünün kardeşi Umut Yeğen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü O.Y. ve araçta bulunan S.A. ise yaralanarak ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, S.A.'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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