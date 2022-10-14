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Haberler Uşak Uşak'ta kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Uşak'ta kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Uşak’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücade ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA

14.10.2022, 16:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022, 16:49

Uşak’ta kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kentteki denetimlerde ekipler, iki ayrı olayda çok miktarda sukunk ve metamfetamin adlı uyuşturucu maddeler yakaladı. Bir şüpheli şahısın üzerinde yapılan aramada toplam 8,250 gram Skunk ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan ve haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem yapılan 4 şüpheli şahsın adli mercilere sevk edilmesinin ardından 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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