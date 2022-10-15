Çapraz böbrek nakli sağlıklarına kavuşturdu

UŞAK'TA yaşayan Mevlüt Gezer, eşinden böbrek nakli olmak için İstanbul'da geldiği hastanede 17 yaşından beri uygun böbrek bekleyen Tuğba Yaşar'a umut oldu. Çapraz böbrek nakline karar veren aileler, birbirlerinin hayata tutunmasını sağladı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonla Mevlüt Gezer'in eşi Sevim Gezer, böbreğini Tuğba Yaşar'a, Tuğba Yaşar'ın eşi Nusret Yaşar ise böbreğini Mevlüt Gezer'e verdi. Çapraz böbrek nakli hakkında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, "Burada erkekler birbirleriyle, kadınlar da birbirleriyle eşleşti, nakil oldu. Rahatsızlıklarından kurtuldular. Kendilerine uzun, sağlıklı bir ömür diliyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ