Uşak’ta kahreden kaza! Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Kaza, İzmir-Ankara karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde Huzurpark karşısında meydana geldi. İddialara göre, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu Shahd Jakmour, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istediği sırada, M.D. idaresindeki 20 YY 185 plakalı otomobil çarptı.





İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan öğrenci ekiplerce Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken Jakmour'un da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.