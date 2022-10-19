  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Otomobilin çarptığı gencin durumu ağır

Otomobilin çarptığı gencin durumu ağır

19.10.2022

Otomobilin çarptığı gencin durumu ağır

UŞAK'TA yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde Huzurpark karşısında meydana geldi. İddialara göre, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi öğrencisi yabancı uyruklu Shahd Jakmour'a, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istediği sırada, M.D. idaresindeki 20 YY 185 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan öğrenci ekiplerce Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken Jakmour'un da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA