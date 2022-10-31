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Haberler Uşak Polislerden Mert’e 25. yaş sürprizi

Polislerden Mert’e 25. yaş sürprizi

31.10.2022

Polislerden Mert’e 25. yaş sürprizi
Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, down sendromlu Mert'e 25. yaş gününde sürpriz gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü makam odasında Mert'e özel pasta kesen Emniyet Müdürü Gezer ve beraberindeki ekipler, aynı zamanda çeşitli hediyeler de verdi. Polisleri de çok sevdiğini söyleyen Mert için sürprizlere devam eden ekipler, önce ona kenti, sonrasında ise kentte düzenli olarak yapılan uygulama noktalarını gezdirdi.

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