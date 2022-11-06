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Uşak'ta korkunç olay: Sokak ortasında darp edilip öldürüldü

Uşak'ta meydana gelen olayda 33 yaşındaki Onur Soyak, sokak ortasında darp edilip ardından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Soyak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

06.11.2022, 08:38

Uşak’ta korkunç olay: Sokak ortasında darp edilip öldürüldü

Olay, Uşak merkeze bağlı Işık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Işıklı Mahallesi Topaç Sokak üzerinde karşı karşıya gelen bir grup ile 33 yaşındaki Onur Soyak arasında henüz belirlemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Onur Soyak'ı önce darp edip sonra silahla ateş eden grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Olaya tanık olan mahalle sakinlerinin, sokakta bir kişinin darp edildiği ihbarı sonrası, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine ulaşan ekipler, Onur Soyak'ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Ağır yaralanan Soyak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soyak doktorların yaptığı tüm tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekiplerinin olayla ilgili olarak 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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